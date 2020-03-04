Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Hatay'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.

Şehidin cenazesi, araçla Pelitli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Havalimanındaki törene, şehidin babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, üç kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İskenderpaşa Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.