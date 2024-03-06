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Güncel
AA 06.03.2024 10:29

Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu, Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde yapılan tören sonrası Vezirköprü ilçesine getirildi.

İkindi namazından sonra Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memuru Mutlu, Karlık Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Erhan Usta ve Orhan Kırcalı, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan Özgür Boztürk (37) idaresindeki 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarpmış, çarpmanın etkisiyle 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulup kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Boztürk ise jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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