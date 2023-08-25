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Güncel
AA 25.08.2023 11:41

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinden dün askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, defnedileceği Ordu'ya gönderilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Demir'in cenazesi Göğceli Camisi'ni önünde yapılan dua sonrası memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde gönderildi.

Uğurlama törenine Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve ailesi katıldı.

Şehidin cenazesi, Akkuş ilçesi Yeşilköy Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Demir'in 27 Ağustos 1992'de dünyaya geldiği ve 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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