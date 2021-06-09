Şehit öğretmenin Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın'ın Emek Mahallesi'ndeki evine gelen Türköz ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettikleri acılı anneye çiçek verdi. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Türköz, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Aileleri, onların bize emanetidir. Her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine sağlıklı ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

İlk görev yeri Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.