Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak’ta Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayaltı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetleme yaptı.
Kahvehanede oynadığı belirlenen 16 kişi ile işletmeciye 900'er lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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