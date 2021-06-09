Ordu'nun Ünye ilçesinde, iddiaya göre, Liseler Mahallesi kapalı pazar yeri girişindeki berber dükkanına giren Z.S, içeride tıraş olan amcasının oğlu A.U'yu bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.U. 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin İkizce ilçesinde, geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi O.U'nun silahla öldürülmesiyle ilgili A.U. ile husumetli olduğu iddia edildi.