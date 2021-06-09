Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'daki trafik kazasında yunus polisi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki trafik kazasında, yunus polisi yaralandı.
Sakarya'da alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 54 A 5463 plakalı motosiklet ile Y.G. idaresindeki 34 VK 2855 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan ile Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Yunus polisi B.A, motosikletten düşerek yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memuru B.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
B.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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