Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemlik Körfezi'nde müsilaj görülmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülmeye devam ediyor.
Gemlik Körfezi açıklarındaki müsilaj tabakaları, rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde de yer yer birikiyor.
Deniz salyasının balıkçı barınağındaki teknelerin de etrafını sardığı görülüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce yaklaşık bir ay önce başlatılan deniz yüzeyinden müsilaj temizleme faaliyetleri de devam ediyor.
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