Konya'nın Akşehir ilçesinde iddiaya göre, Güven Y. (48), ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta karşılaştığı Mustafa Candemir (48) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Güven Y, silahla Candemir'i vurdu. Candemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akşehir Müzesi'nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenilen Candemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Güven Y, olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.