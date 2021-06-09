TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıbaş, vefat etmeden önce iki iş yeri ve iki daireden oluşan binasını vakıfa bağışladı.

Sarıbaş'ın vefatından sonra binanın TDV'ye devir teslimi gerçekleştirildi.

Çaycuma Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ayhan Ermiş, törende yaptığı konuşmada, dünyadan ayrılırken geride hayrı devam eden bir iyilik bırakmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Hayırsever Müzeyyen Sarıbaş'ın vefatından önce yaptığı bağışla iyiliğe vesile olduğunu belirten Ermiş, "Hayırseverimiz vefatından sonra dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere birinci katında iki dükkan ve ikinci katında iki daire bulunan binasını vakfımıza bağışladı. Şüphesiz çok anlamlı ve ulvi bir davranış. Vakfımıza göstermiş olduğu teveccühten dolayı hanımefendiyi tebrik ediyorum. Allah yapmış olduğu bu hayırlarını dergah-ı izzetinde kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Müzeyyen Sarıbaş adına devir teslimi gerçekleştiren yeğeni Vacit Gökdağ ise "Halam, vefatından sonra hayır defterinin kapanmamasını ve öldükten sonra da dua edilmesini arzuluyordu. Dünyada bir hayrım olsun, bu dünyadan ayrıldıktan sonra hayır duası edilmesini istiyordu. İnşallah yapmış olduğu bu bağışla istekleri kabul olur. Ben de halamın vasiyetini yerine getiriyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah güzel işlere vesile olacaktır." açıklamasında bulundu.