Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, geçen yıl meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı depremin vurduğu 25 mahalledeki yapımı tamamlanan örnek evleri gezen depremzedeler, en kısa zamanda tüm konutların yapılmasını istediklerini söyledi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Deprem, Başkale'nin yanı sıra Saray ilçesinin mahallelerinde de hasara yol açtı. İki ilçeye bağlı 25 mahallede, 4 bin 900 konut ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, yıkılan konutların büyük bölümünün üst üste yığılan kerpiç ve briketlerden yapıldığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin, yıkımın meydana geldiği Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasından sonra konut yapımı için de çalışmalara başlandı. Bu kapsamda en büyük yıkımın yaşandığı Başkale'nin Özpınar ve Saray'ın Örenburç mahallesinde 2 örnek deprem konutu yapıldı.

Yapımı tamamlanan konutlar, yetkililerin gözetiminde vatandaşlara gösterildi. Konutları gezen vatandaşlar yapıları çok beğendiklerini ve en kasa zamanda tüm konutların yapılıp kendilerine teslim edilmesini istedi. Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Sefer Arslan, depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki çoğu evin yıkıldığını dile getirerek, örnek evi çok beğendiklerini söyledi. Herkesin ev yaptırmak istediğini ifade eden Arslan, "Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizin biran önce yapılmasını istiyoruz. Örnek daireyi gezdik, her anlamda çok güzel yapılmış çok beğendik. Şehir merkezindeki dairelerden hiçbir farkı yok. Sadece devlet büyüklerimizden biraz indirim talep ediyoruz. Herkes de ev yapmak istiyor" dedi.

Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Şirin Arslan da örnek daireyi çok beğendiklerini belirterek, "Bu evlerde oturmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Nüfusumuz kalabalık biraz bize küçük gelebilir ama her şeyi ile çok güzel yapılmış. Allah devletimize zeval vermesin. Dairelerimiz çok güzel. Devletimiz hemen gelip biran önce hepsini yapsın" diye konuştu.

