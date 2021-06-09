Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ortaköy kara yolu kenarında 18 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesinde, gazetecilere, İç Anadolu Bölgesi'nin kurak olduğunu, kuraklığa karşı çiftçilere alternatif amacıyla geçen yıl lavanta fidesi diktiklerini söyledi.

Polat, "Lavantanın da bölgemizde yetiştiğini, ekonomik değerinin çok olduğunu çiftçilerimize anlatarak, örnek olmasını istedik. 2020 yılında ilk hasadımızı yapıp, çiçeklerini kuruttuk, halkımıza küçük paketler halinde hediye olarak dağıttık. Üreticilerimizi bu ürüne yönlendirmek istiyoruz. Ülkenin ihtiyacının karşılanmasına katkı vermeyi, alternatif ürünlerle çiftçimizin kazancının artmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl temmuz ayındaki hasat zamanında lavanta festivali düzenlemeyi planladıklarını belirten Polat, "Buraya bütün Kırşehirli vatandaşlarımızı davet edip, nasıl yetiştirildiği, lavanta yağının nasıl elde edildiğine dair bilgiler vereceğiz." dedi.

Kırşehir Belediyesi Ziraat Teknikeri Sevda Kılıç da lavantanın ekonomik değerinin yüksek olduğunu anlattı.

24 bin lavanta fidesinin dikiminin yapıldığını anımsatan Kılıç, lavantayı sonbaharda dikerek, yağmur sularından verimini almasını planladıklarını söyledi.

Kılıç, "Lavanta, suyu çok sevmiyor ama biz daha iyi verim almak için ayda bir kez suluyoruz. Lavanta yağı, tıp ve kozmetik alanlarında kullanılıyor. Bu alanda yağ olarak dünyada ilk 15'e giren bir bitkidir. Her ay biz bakımına dikkat ederek, gübrelerle destek verdik, devamı da çok güzel oluyor. Örneğin köylerimizden talepler geliyor. Vatandaşlarımız nasıl yapılacağı konusunda bizden bilgi aldı, bazıları da dikim yaptı. Lavanta çok fazla su istemediği için çiftçilerimiz de bu ürünü gayet uygun gördü." ifadelerini kullandı.