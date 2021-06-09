İlçeye bağlı Karagüney köyü mevkiinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu vefat eden Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in cenazeleri, Kağızman Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınarak il merkezine getirildi.

Buradaki İstasyon Camisi'nde, öğle vakti Bozyel kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.

Bozyel kardeşlerin cenazeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Törene Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Müftüsü Yusuf Eviş, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bazı il protokolü ile Bozyel kardeşlerin yakınları katıldı.

- Olay

Kağızman ilçesinde dün arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in yanı sıra Astsubay Egemen Öztürk ile bir uzman çavuşun içerisinde bulunduğu kamyonet, Karagüney köyü mevkiinde kontrolden çıkarak 500 metre uçuruma yuvarlanmıştı.

Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel olay yerinde, Astsubay Öztürk ile Gülcan Bozyel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Avukat Avunca'nın cenazesi dün Kağızman'da defnedilmişti.