Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Biri Konya'da bulunan 7 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı 3 kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlarda muhtelif miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.