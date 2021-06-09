Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da asayiş uygulaması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Üsküdar’da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Üsküdar meydanda toplanan Önleyici Hizmetler ve Güven Timleri şube müdürlükleri ile Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev yapacakları bölgelere dağıldı.
Uygulama kapsamında ilçenin tüm giriş çıkışlarında kurulan noktalarda kontroller yapıldı.
Araçlarda arama ve şüphelilerin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
İlçe genelinde yapılan uygulamaya 70 ekip ve 150 personel katıldı.
Etiketler: Denetim
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