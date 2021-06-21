Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat edilebilecek mi? Özel araçla şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" açıklamasını yaptı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.https://t.co/SGazMLzxCv pic.twitter.com/itqqJthtXM
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