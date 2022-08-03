Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şehir merkezine inen domuzu polis sirenle kovaladı
Bursa'da aç kalan domuz şehir merkezine indi. Tesadüfen domuza denk gelen polis ekibi, domuzu ormanlık alana doğru siren sesleriyle kovaladı.
Aç kalan domuz yiyecek aramak için Mudanya şehir merkezine indi. O sırada devriye gezen polis ekibi domuzun çöp konteynırlarında yiyecek aradığını gördü.
Polis ekibi sirenlerini çalarak domuzu geldiği ormanlık alana kovaladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki Haber
Muş'ta hasat edilen buğday taş değirmenlerde öğütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz