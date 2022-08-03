Aç kalan domuz yiyecek aramak için Mudanya şehir merkezine indi. O sırada devriye gezen polis ekibi domuzun çöp konteynırlarında yiyecek aradığını gördü.

Polis ekibi sirenlerini çalarak domuzu geldiği ormanlık alana kovaladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.