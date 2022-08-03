Merkeze bağlı Kepenek köyü yakınındaki değirmene buğday getiren çiftçiler, elde ettikleri unu torbalara doldurarak kışlık ihtiyaçları için depoluyor.

Hasköy ilçesinde yaşayan çiftçilerden Latif Çelik, bu yıl 16 dönümden 4,5 ton buğday elde ettiğini söyledi.

Çelik, "Allah'a şükürler olsun. Devletimizin desteğiyle buğday tohumunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldık. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Elde edeceğimiz unla ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Bir yıl boyunca bu unu kullanıyoruz." dedi.

Mehmet Akın da 15 dönüm araziye ekim yaptığını dile getirerek, "Yaklaşık 5 ton buğday aldım. Her sene buğday ekip, kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Tandır ekmeği daha sağlıklı ve lezzetli. Tandır ekmeği uzun süre bayatlamıyor." diye konuştu.