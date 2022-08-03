Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da evde tüp patladı: 1 yaralı
Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
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