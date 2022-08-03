Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]