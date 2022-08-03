Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 15'inci kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mithat Bütün idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Abdurrahman Bayrak'ın kullandığı tıra çarptı. Seyir halindeki tıra çarpan otomobil savrularak takla attı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü Bütün, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada büyük çapta maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

