Kent genelinde dün geceden bu yana olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile diğer protokol üyeleri, şehit cenazesini karşılamak için Tokat Havalimanı'na geldi.

Şehit Karaca'nın naaşının bulunduğu askeri uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçağın Sivas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.