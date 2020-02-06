Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Mersin Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 2 şarjör ve 119 mermi bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin akdeniz ilçesi silah mermiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 15:26
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