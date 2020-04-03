Haber Giriş: Kaynak: AA
Seferleri durdurulan otobüsler Yenikapı Miting Alanı'nı doldurdu
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında, şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesiyle seferleri durdurulan otobüsler, Yenikapı Miting Alanı'na çekildi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen şehirler arası seyahat kısıtlaması sonrası, otobüs firmalarının yetkilileri, çok sayıda otobüsü Yenikapı’daki miting alanına getirdi.
Alanın girişindeki güvenlik görevlilerinin gözetiminde park edilen araçların sürücüleri, daha sonra buradan ayrıldı.
Seyahat kısıtlaması kararının ardından, Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdururken, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki firmalar ise sefer sayılarını azaltmıştı.
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