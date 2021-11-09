Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şebinkarahisar Yurt Müdürlüğü ile Şebinkarahisar Toprağın Çocukları Derneği (TOÇDER) işbirliğinde, "Bir Dikili Ağacım Olsun" fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Yerleşkesinde, yurtlarda kalan öğrenciler Şebinkarahisar'a özgü 400 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Şebinkarahisar KYK Yurt Müdürü Yakup Akkuş, 20 dönümlük alanı ağaçlandırarak hem öğrencilerin hem de vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

TOÇDER Başkan vekili Ünsal Çalık ise ilçenin kaybolmaya yüz tutan karadut, kızılcık, çiğit elması gibi meyve türlerine ait fidanları toprakla buluşturarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, TOÇDER üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.