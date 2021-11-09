Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 AE 021 plakalı otomobil, Çarıklı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Diyarbakır
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