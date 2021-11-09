Otobüsle, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen 46 öğrenci, burada okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi ve duaya eşlik etti.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile "Kiminin Duası" isimli bir proje hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Kayseri, Çanakkale ve İstanbul'daki şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirten Bozlak, "Bugün de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrindeyiz. Şehidimizin ailesiyle tanışıp teşekkür etmek istedik. Öğrencilerimiz askerlik yapamayan özel öğrenciler. Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Okul Müdürü Osman Morsümbül de ziyarette çok duygulandıklarını dile getirdi.

Projeyle öğrencilere milli ve manevi duygu kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Morsümbül, "Geçen hafta Çanakkale ve İstanbul gezilerimiz oldu, bugün de buradayız. Vatan, millet, devlet ve şehit aşkını öğrencilerimize kazandırdığımıza inanıyoruz. Şehidimize, 'yerinde rahat uyu' diyoruz. Çünkü bizler yeni Ömer Halisdemir'leri yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir'e, yaptıkları tespihlerden hediye etti.