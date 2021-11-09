Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri İpsala ilçesindeki Paşaköy yakınlarında yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A, M.Ş. ve A.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
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