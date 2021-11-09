Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Artova ilçesinde üniversite öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Artova Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere eğitim verildi.
Eğitimde öğrencilere trafik güvenliği, yaya önceliği ile araçlarda emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Jandarma Genel Komutanlığı
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