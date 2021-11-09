Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
SpaceX kapsülü Meksika Körfezi’ne indi
[Fotoğraf: AP]
Dragon kapsülünde 199 günlük görev uçuşunu tamamlayan 4 "Mürettebat-2" astronotu Meksika Körfezi’ne iniş gerçekleştirdi. Böylelikle SpaceX şirketinin ikinci uzun süreli görevi başarıyla tamamlandı.
Space.com sitesinin haberine göre, "Mürettebat-2" astronotları uzayda 6 ay kaldıktan sonra dün gece geç saatlerde Dünya'ya dönerek SpaceX şirketinin ikinci uzun süreli görevini başarıyla tamamlamış oldu.
[Fotoğraf: AP]
Şirketin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için gerçekleştirdiği "Mürettebat-2" görevindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinin güneyindeki Meksika Körfezi’ne güvenli şekilde iniş yaptı.
[Fotoğraf: AP]
Paraşütle denize inen kapsülün bulunduğu noktaya kurtarma gemisi gönderildi.
Etiketler: SpaceX Uzay Çalışmaları
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