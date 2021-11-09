Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine Balıkesir ve Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Haberler
- 22:46
- 22:42
- 22:37
- 22:45
- 22:24
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz