Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla satın alınan engelli hasta yatağını ihtiyaç sahibi Mahmure Acar'a teslim etti.

Haydar Mahallesi'nde uzun süredir yatağa bağlı yaşamını sürdüren Mahmure Acar'ı (67) ziyaret eden Çelik, vücudunda oluşan yaralar nedeniyle görevlilere kadına hasta yatağı alınması talimatını verdi.

Alınan yatağı Vakıf Müdürü Ahmet Akkoyun ile Acar'a yatağını teslim eden Çelik, ailenin durumuyla da yakından ilgilendi.

Mahmure Acar, Çelik'e teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Sürekli yatmaktan sırtımda yara olmuştu. Allah razı olsun, artık daha az acı çekeceğim." dedi.

Çelik ise devlet olarak her zaman yaşlı ve yardıma muhtaç engelli hastaların yanında olduklarını belirterek, "Mahmure teyzemizin az da olsa yarasına merhem olabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.