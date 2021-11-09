Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Satranç Turnuvası'na 107, masa tenisi turnuvasına ise 105 sporcunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 hafta süren turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın katılımıyla düzenlenen törenle verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın, "Belediyemiz tarafından düzenlenen masa tenisi ve satranç turnuvalarımızın finalini ve ödül törenlerini yaptık. Salgın sonrası kısıtlamaların hafiflemesiyle birlikte Uşak Belediyesi olarak hızlı bir şekilde kültürel ve sportif aktivitelerimize yoğunlaştık. Sporun, her anlamda gençlerimizin zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi için son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda biz de Belediye olarak hemşehrilerimizi spora teşvik etmek ve onlara bu ortamları sağlamak için bu tarz turnuvaları sık sık gerçekleştirmeye devam etmek istiyoruz. Bizler sporun ve sporcunun yanında olmaya daima devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Turnuvalarda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara para ödülü verildi.