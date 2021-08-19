Sadece Türkler için değil insanlık tarihi için de büyük önem arz eden Saymalıtaş’ta 9-10 Ağustos 2021 tarihlerinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bu araştırmaların KTMÜ’nün başlıca misyonlarından biri olduğunu vurguladı.

"Türk tarihini yeniden okumak"

Prof. Dr. Ceylan, “Tanrı Dağları’nın 3500 metre yüksekliğindeki, Türk tarihini yeniden okumak olarak adlandırdığımız, tarihin sadece yazıyla değil yazıdan önceki dönemine ait bulguların da merkezi, kalpgâhı olan Saymalıtaş’tayız” dedi.

"Bütün şehitlerimizin ruhunu şad ediyoruz"

Alpaslan Ceylan, Saymalıtaş'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biliyoruz ki şu anda Bilge Kağan’ın ruhu bizimle, biliyoruz ki Mete Han bizimle, Sultan Alparslan bizimle, Fatih bizimle, Türk devletinin, milletinin gelmiş geçmiş bütün ulu liderleri bizimle. Biz burada Türk milletinin var olması için çaba sarf eden, bu uğurda şehadete eren bütün şehitlerimizin ruhunu şad ediyoruz.

Burada yapacağımız çalışmalar Türk tarihinin seyrine elbette ki önemli katkılar sağlayacaktır. Bu katkıları hep birlikte ilerleyen dönemde göreceğiz. Biliyoruz ki ‘Gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça, Türk Milleti’nin ilini, töresini kimse bozamaz.’ Bozmaması için de Türk milletinin değerli bilim insanları başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. İşte biz, Türk milletinin bilim insanları olarak, burada, Saymalıtaş’tayız. Türk Dünyası’nın binlerce bilim insanına burada çalışacak malzeme vardır.”

Kadim tarihe açılan kapı

Türk dünyasının bilim insanlarını kadim tarihe açılan bu kapıdan geçmeye davet eden Rektör Ceylan, “Kılıç Kökten’in dediği gibi ‘İlim yurtta durmaktadır. Ayağına gidip ona dokunmak, onu görmek gerekir.’ Biz geldik, gördük, dokunduk. Umut ediyorum ki bizden sonraki kuşaklar da gelecek, görecek ve dokunacaklar. Türk tarihçisi elbette ki Türk yurdunun her karesinde bulunmak zorunda. Gitmediğin, ulaşmadığın toprak senin değildir. Biz bunu yerine getirmek için buradayız. Umut ediyoruz ki yeni bir kapı açıyoruz. Bu kapıdan girecek gençlere, genç bilim insanlarına ne mutlu ne kutlu! Allah herkesin yâr ve yardımcısı olsun”dedi.

KTMÜ’de Saymalıtaş’ın dünyaya tanıtılması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve K.C. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığı ile iş birliği içinde pek çok çalışma yapılması planlanıyor.

Saymalıtaş’ın önemi

Kırgız Türkçesinde ‘desenli taş’ anlamına gelen Saymalıtaş, Kırgızistan’ın Celâl-Abad şehrinde bulunan bir petroglif alanı. Tanrı Dağları’nın 3500 metre yüksekliğindeki Saymalıtaş’ta 10.000 taş olduğu, bunların üstünde de yaklaşık 100.000 çizim bulunduğu bilinmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde üstünde bu kadar çok resmin bulunduğu taşlara rastlanmamıştır. Kayaların üstünde yılan, geyik, dağ keçisi, at gibi hayvan figürlerine sıklıkla rastlanır.

Saymalıtaş petroglifleri tarihin önemli arkeolojik kaynaklarından, eski çağ Türk tarihini aydınlatacak yegâne kalıntılardan.