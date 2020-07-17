Savur ilçesi Yeşilalan Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ormanlık alan zarar gördü.