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Sarıyer'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sarıyer'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi'nde Kağıthane istikametine giden Serkan Yaşar'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, tabela direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yaşar, araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yaşar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşar'ın cenazesi, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: kazai direğe çarptı hayatını kaybettiSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:16
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