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Adıyaman'da yaşlı adamın tarlasını imam sürdü
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşlı adamın tarlasını köy imamı at ile sürdü.
İlçenin Kaşlıca köyünde ikamet eden 65 yaşındaki çiftçi Ahmet Yıldırım, tarlasını sürmek istedi ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadı.
Yıldırım'ın durumunu öğrenen köyün imamı Nuh Fırtına, çiftçi Yıldırım'ın tarlasını at ile sürüp ekime hazır hale getirdi.
Çiftçi Ahmet Yıldırım, yardımından dolayı imam Fırtına'ya teşekkür etti.
Etiketler: yaşlı adam yarla imam sürdüSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:25
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