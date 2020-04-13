Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ticaret Bakanlığından kart aidatı açıklaması
Ticaret Bakanlığı, kredi kartı aidatı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Bakanlık, sosyal medyadan resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iade edildiğine dair paylaşım yapıldığına dikkat çekti.
"Kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde gönderilen paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Tüketiciler dolandırıcılıklara karşı uyarıldı.
Bankaların, tüketicilere yıllık üyelik aidatı tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğunun olduğu da hatırlatıldı.
Bakanlık aidat talebi için kişilerin öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvuru yapması gerektiği,
Uyuşmazlık durumunda “Tüketici Hakem Heyetleri”ne başvuru yapılabileceği kaydedildi.
Etiketler: Kredi kartı aidatıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:04
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