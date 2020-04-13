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Elazığ'da kaçak kazı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Gözeli köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Olay yerine gelen ekipler kaçak kazı yapan O.G'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan O.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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