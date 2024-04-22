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Güncel
AA 22.04.2024 13:38

Sarıkamış'ta "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" devam ediyor

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" kapsamında, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri temizleniyor.

Sarıkamış'ta "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" devam ediyor
[Fotograf: AA]

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde görevlendirilen 9 personel, bugüne kadar ilçe merkezi ve köylerde oturan yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 160 vatandaşa yardım etti.

Ekiplerce, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri aksatılmadan yapılıyor.

Sarıkamış'ta "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" devam ediyor

Boyalı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ağa Akkaş, çalışmalardan memnun olduklarını söyleyerek "Kaymakamımıza, Vakıf müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Her zaman gelip bakımımızı, temizliğimizi yapıyorlar. Bir sorunumuz olduğunda iletiyoruz, hemen ulaşıp hallediyorlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Allah devletime, milletime zeval vermesin"

Akören Köyünde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Rahime Altuntaş da, "Evim çok toz olmuştu, kirlenmişti. Her tarafı çok güzel temizlediler. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Bunlar olmazsa ben ne yapardım" diye konuştu.

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