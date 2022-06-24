Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıkamış'ta vatandaşlar KKKA hastalığına karşı bilgilendirildi
[Fotoğraf: AA]
Sarıkamış ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirildi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esranur Yıldız, Dr. Kadir Güngör ve başhemşire Hatice Telli, ilçe merkezi ile köylerdeki muhtar, imam ve vatandaşlara KKKA hastalığına sebep olan kene ısırması vakalarına karşı neler yapmaları konusunda bilgi verdi.
Eğitimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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