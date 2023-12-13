Sarıkamış'ta sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunuldu

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip yörede, gravyer 4 aylık bir süreçte hazırlanıyor.

Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri, sipariş üzerine her noktaya ulaştırılıyor.

Peynir satıcısı Furkan Turut, gravyerin tam yağlı sütten yapıldığını ve çok kaliteli olduğunu belirterek, "Sezonun ilk gravyerleri çıktı. İlk gravyerimizi kayak merkezimizde kestik. Herkese güzel bir sezon diliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin damaklarını çatlatacak gravyer peynirimiz hazır onları bekliyor. Gravyeri kestikten sonra hijyenik ortamda parçalara ayırıp vakumluyoruz. Daha sonra Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz.” diye konuştu.