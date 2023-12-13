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Güncel
AA 13.12.2023 13:42

Bingöl'de okul kantinleri denetlendi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, okul, üniversite ve yurt kantinlerinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 14 kantine idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bingöl'de okul kantinleri denetlendi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Ticaret ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleriyle 67 okul, üniversite ve yurt kantininin denetlendiğini belirtti.

Denetimlere devam edeceklerini aktaran Usta, "Sevgili veliler, anneler, babalar, okullarımıza gönderdiğiniz çocuklarınız bizlere emanet. Okul kantinlerinde onları temiz, sağlıklı ve günü geçmemiş ürünlerle buluşturmak da bizim görevimiz. Bu amaçla Ticaret ve Milli Eğitim personelleriyle 67 okul, üniversite ve yurt kantinlerini denetleyerek mevzuata aykırı faaliyet gösteren 14 kantine idari para cezası uyguladık. Sevgili çocuklarımız en az sizin kadar bizim de önceliğimiz. Müsterih olunuz." ifadelerini kullandı.

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