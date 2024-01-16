Hafif Yağmurlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.01.2024 11:10

Sarıkamış’ta şehitler için "meşaleli saygı kayağı"

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için "meşaleli saygı kayağı" programı düzenlendi.

Sarıkamış’ta şehitler için "meşaleli saygı kayağı"
[Fotograf: AA]

Sarıkamış Kayak Merkezi’nin birinci etap pistinde bir araya gelen kayak eğitmenleri, ellerinde meşalelerle yaklaşık 500 metre kayak yaptıktan sonra şehitler için dua etti.

Kaymakam Enis Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, 9 şehit için anma programı düzenlediklerini söyledi.

Şehit haberinin yalnızca düştüğü yeri değil ülkenin her tarafında yürekleri yaktığını ifade eden Aslantatar, şöyle konuştu:

"Bu cennet toprakların ilelebet payidar olması için emin olun binlerce vatan evladı hazır bekliyoruz. Biz birçok terör olayının üstesinden geldiğimiz gibi Allah'ın izni ve inayetiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Her zaman sadece devlet memurları olarak değil vatandaşlar olarak da şehit ve gazi ailelilerimizin hizmetkarlığını Allah nasip ederse yapacağız. Bütün isteklerini yerine getireceğiz. İlelebet memleketimizi, devletimizi korumak için herkes hazır bir şekilde çalışarak en iyi hizmeti sunacaktır. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Rabbim acılı ailelerine ve Türkiye’mize sabır versin inşallah."

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Sağlık ekibi uyandırdı, "Ben ölmedim mi" diye şaşırdı
12:31
İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Lübnan'ın sınır beldesinde saldırı gerçekleştirdiği bildirildi
12:34
Eğribel Geçidi'nde çift tüplü tünelle kesintisiz ulaşım
12:38
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli yazılımlarla sayısız siber saldırıyı engelledik
12:26
Çin’de bin turist çığ düşen tatil köyünde mahsur kaldı
12:17
Teknolojinin yolu ASELSAN'dan geçiyor
2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çift tüplü tünelle kesintisiz ulaşım
2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çift tüplü tünelle kesintisiz ulaşım
FOTO FOKUS
Togg 20 santimetre karda test edildi
Togg 20 santimetre karda test edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ