Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sapanca'da kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Enes Yılmazer yönetimindeki hafifi ticari araç, önce Ahmet Önal yönetimindeki kamyonetle, ardından da Harun Koçak yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Önal ile hafif ticari araç sürücüsü Yılmazer yaralandı.
Araçta sıkışan Enes Yılmazer, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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