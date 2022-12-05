Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mehmet Yıldırım, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.
Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında minibüsten inerek, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Yıldırım'a, Mustafa Çiftçi yönetimindeki minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla kaza yerine giden sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Etiketler: Şanlıurfa
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