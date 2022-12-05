Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 07:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Murat Ç. idaresindeki otomobil Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan Hacı P.’ye ait otomobile çarptı.
Kazada park halindeki araç içerisinde bulunan Hacı P. ile Irma M., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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