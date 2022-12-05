Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Sanayi Mahallesi Santral Caddesi’nde yürüdüğü esnada O.K’ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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