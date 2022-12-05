Sanayi Mahallesi Santral Caddesi’nde yürüdüğü esnada O.K’ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.