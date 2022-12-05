Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çaya düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Karabük'te çay kenarına düşen inek, köylülerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kahyalar köyü Pirinçlik mevkisinde ikamet eden Samet Karaman, ineğinin çaya düştüğünü belirterek köylülerden yardım istedi.
Olay yerine gelen vatandaşlar yaklaşık 3 metreden çay kenarına düşen ineğe halat bağladı.
İş makinesi yardımıyla kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Etiketler: Karabük
Son Haberler
- 05:31
- 05:02
- 04:59
- 04:49
- 04:28
Sıradaki Haber
Pakistan'da polise saldırı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz