Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 08:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Mermer mevkiinde meydana gelen kazada, Lice istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan kişilerden Halit Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bahattin Çapan ve Rıza Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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