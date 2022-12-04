Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yunus Sarıgül yönetimindeki otomobil Adana kara yolunun 7. kilometresinde Tolunay Ilgaz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Tolunay Ilgaz yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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